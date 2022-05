Polemiche contro gli incendiari

Sarà una lunga notte di fuoco ad Erice. Continua a bruciare la montagna. Il vento di scirocco sta aumentando di intensità e le fiamme alimentate dal vento sono arrivate fin a ridosso diverse abitazioni.

Sono impegnate nel vasto rogo decine di squadre dei pompieri arrivati da tutta la provincia, ma anche da Agrigento e da Palermo. I roghi sono dolosi.

Le squadre antincendio sono impegnate su piano Guastella dove le fiamme stanno salendo verso le abitazioni in via Sant’Anna e in via Argenteria.

Le fiamme hanno divorato cinque capannoni del Mercatone Uno in contrada Sitta. Tante le polemiche da parte dei residenti che attaccano gli incendiari. L’incendio è visibile da tante parti della provincia, e crea paura ed apprensione soprattutto a Trapani.