Ancora morti lungo le strade del trapanese. A perdere la vita è Daniele Fazio, un motociclista di 35 anni di Bonagia, frazione di Valderice. L’uomo è morto dopo essere finito con la sua moto sotto un autoarticolato.

L’incidente si è verificato nella zona di San Cusumano, nei pressi dello stabilimento per la conservazione di tonni “Castiglione”. Sul posto scattato l’allarme sono arrivati i sanitari del 118 ma per il motociclista non c’era più nulla da fare e non è rimasto altro che costatarne il decesso.

Dalle prima notizie sembra che il grosso mezzo era in procinto di entrare nello stabilimento Castiglione, i due mezzi procedevano nella stessa direzione quando il camion ha svoltato a sinistra per immettersi nel piazzale dell’industria conserviera. In seguito all’impatto, il motociclista, in sella alla sua Yamaha, è finito incastrato sotto il mezzo pesante, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarlo. Sul posto anche la polizia. Ancora non si conoscono le cause. La strada è stata chiusa al traffico.