I finanzieri del comando provinciale di Trapani, hanno multato con 30 mila euro un circolo privato a Partana dove sono state trovate tre slot machine non conformi alla legge.

E’ stata anche presentata la proposta di chiusura temporanea del luogo di ritrovo. Dentro le stanze del club sono state trovate Amusement With Prizes, conosciuti come “new slot”, apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincite in denaro, che non possono essere utilizzati da minori di 18 anni.

In due, contrariamente a quanto previsto dalla legge riproduceva il gioco del poker. Da qui la multa. I militari hanno accertato che nei locali si poteva accedere sono dopo essere stati riconosciuti da una telecamera.