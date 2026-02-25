L'hair stylist trapanese curerà Tredici Petro e Nicolò Filippucci

Anche quest’anno il Festival di Sanremo parla siciliano, non soltanto sul palco, ma anche dietro le quinte dell’Ariston. Tra luci, dirette televisive e preparativi serrati, a prendersi cura del look degli artisti in gara c’è l’hair stylist e make up artist trapanese Nino Grammatico.

Per Grammatico si tratta di un ritorno atteso e ormai consolidato. Quella di quest’anno è infatti la sedicesima partecipazione alla kermesse canora più seguita d’Italia. Un traguardo che racconta esperienza, affidabilità e una presenza costante nel dietro le quinte di uno degli eventi televisivi più importanti del Paese.

In questa edizione collabora con lo Staff Demaria Paolo & Patrizia Anno – Partnership BRS Italia S.R.L., realtà di riferimento nel settore beauty per le grandi produzioni televisive. Un contesto altamente competitivo, dove ogni dettaglio contribuisce a definire l’immagine pubblica degli artisti in gara.

Tra i cantanti affidati alle sue mani ci sono Nicolò Filippucci, tra le nuove proposte del Festival, e Tredici Pietro, nome d’arte di Pietro Morandi, figlio di Gianni Morandi, rapper e cantautore bolognese che debutta nella categoria big. Per entrambi, Grammatico realizza acconciature e make-up studiati nei minimi dettagli, in sintonia con lo stile musicale, la personalità e l’identità artistica di ciascuno.

Da Trapani al palcoscenico nazionale

Il percorso di Grammatico parte da Trapani, dove si trova il suo salone in Via Conte Agostino Pepoli n. 146. Una realtà radicata nel territorio che, negli anni, ha saputo conquistare una dimensione nazionale.

La presenza di Nino Grammatico a Sanremo, per 16 anni consecutivi, non è solo una conferma professionale, ma anche un percorso di crescita continua. Il Festival rappresenta da sempre un osservatorio privilegiato sulle tendenze del beauty contemporaneo, un laboratorio in cui moda, spettacolo e innovazione si incontrano.

“Ogni anno Sanremo è un’emozione che si rinnova”, afferma Nino Grammatico. “Nonostante siano sedici anni che partecipo, l’adrenalina resta immutata. È un’esperienza fondamentale non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano. Il confronto continuo con le tendenze più innovative del settore è essenziale per la nostra crescita. Lavorare dietro le quinte del Festival significa essere protagonisti dell’evoluzione del beauty contemporaneo”.

Anche quest’anno, tra riflettori e dirette televisive, il nome di Nino Grammatico accompagna quello degli artisti in gara. Un orgoglio per Trapani e per tutta la Sicilia.