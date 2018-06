Nubifragio tra Marsala e Petrosino. Sono stati 40 minuti di pioggia intensa come non si vedeva da tempo.

Allagamenti si sono registrati dalla contrada Terrenove-Bambina fino in località Biscione. Proprio qui si è registrato il caso più pericoloso che ha visto protagonisti una mamma con tre bambini ed i Vigili del Fuoco. La signora, a seguito delle forti pioggie, è rimasta bloccata all’interno della propria abitazione col rischio che l’acqua penetrasse dentro.

Intorno alle 16.30 i pompieri sono intervenuti riuscendo a portare in salvo la mamma con i suoi tre bambini. Nel frattempo il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco aveva allertato tutti i distaccamenti della Provincia indirizzandoli verso le località colpite dalla burrasca d’acqua. Sul posto sono intervenuti le squadre provenienti da Mazara del Vallo e da Marsala che hanno effettuato i primi soccorsi.

Visto che la pioggia smetteva di cadere, i colleghi di Castelvetrano e di Trapani nel frattempo sono stati bloccati prima di arrivare sul posto ed hanno fatto ritorno nelle relative caserme. Un altro intervento particolare si è verificato in contrada Strasatti, vicino ai locali che ospitano l’ufficio postale. Qui un deposito di mezzi agricoli è stato colpito da un fulmine ed un trattore è andato a fuoco. Fortunatamente il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato il pericolo che altri mezzi fossero interessati dalle fiamme. Altri soccorsi sono stati effettuati in via Pantelleria a Petrosino.

I Vigili urbani sia quelli del Comune di Marsala che i colleghi di Petrosino, si sono occupati principalmente della viabilità. Dopo un’ora dal forte temporale, la situazione è tornata lentamente alla normalità. Per quanto attiene eventuali danni riportati al manto stradale sia nelle contrade marsalesi interessate sia in quelle petrosilene, il monitoraggio dagli appositi uffici tecnici verrà fatto nella giornata di domani.