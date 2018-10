La denuncia della Uil Sicurezza

Nuovo tentativo di fuga dei migranti dal centro per il rimpatrio di Milo a Trapani. Un agente di polizia è rimasto ferito.

E’ quanto denunciano la segreteria provinciale di Palermo e la segreteria di base dell Reparto Mobile di Palermo della Uil Sicurezza.

I sindacalisti pongono l’attenzione ancora una volta sull’inadeguatezza della struttura che accoglie i migranti in attesa di rimpatrio a Trapani.

“È una struttura non idonea che ha carenze molteplici come la mancanza di moduli abitativi per il personale dei reparti mobili della polizia, spesso in numero inadeguato per fronteggiare le continue rivolte poste in essere dagli ospiti extracomunitari – si legge in una nota dei sindacati – Il Centro per rimpatri di Milo è una struttura carente da molti punti di vista dove la dignità degli operatori di Polizia non è completamente considerata, oltre a lavorare alle intemperie del freddo in inverno e al caldo cocente in estate, i poliziotti utilizzano bagni fatiscenti avvolte utilizzati anche dagli extracomunitari mentre i servizi igienici puliti e degni di decoro vengono chiusi, su disposizione della direzione del centro e riservati a soli pochi eletti”.

Per i sindacati non c’è più tempo. “Ormai da troppo tempo denunciamo queste situazioni e i feriti in questi servizi di tutela dell’ordine pubblico sono ormai troppi. – concludono i sindacati – Ancora una volta esprimiamo la nostra totale vicinanza e solidarietà al Collega rimasto ferito”.