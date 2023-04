L’incidente in un camposanto del Trapanese

Grave un operaio del cimitero del Trapanese, colpito in pieno da una bara tra viso e torace. Ricoverato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Le prime ricostruzioni dell’accaduto

L’operaio di una ditta stava lavorando all’interno del cimitero comunale di Petrosino. E’ ricoverato all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Secondo una prima ricostruzione l’impiegato è stato colpito da una bara che stava seppellendo. La cassa posizionata sul sollevatore quando è caduta all’improvviso, travolgendo in pieno l’operaio. L’uomo di 48 anni ha un grave trauma cranico e facciale e toracico ed è stato intubato.

I soccorsi e il trasferimento a Palermo

I sanitari del 118 hanno portato l’uomo al pronto soccorso di Marsala e da qui si è deciso di trasferirlo in neurorianimazione all’ospedale Villa Sofia. Ha un’emorragia cerebrale e un trauma facciale. “Si stavano svolgendo delle operazioni per le tumulazioni da provvisorie a definitive – dicono dal Comune -. L’amministrazione ha affidato queste operazioni ad una ditta. Durante il trasporto di una bara, la cassa che era voluminosa è caduta colpendo l’operaio”. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per accertare quanto successo.

Un precedente in un altro cimitero in provincia

Nel febbraio dello scorso anno ci fu un altro incidente in un cimitero questa volta a Trapani. Tanta paura perché un albero è letteralmente crollato, stramazzando al suolo. Si può parlare di una tragedia sfiorata dal momento che l’episodio è accaduto nel cosiddetto “viale di sinistra”. Qui, oltre a transitare i pedoni, avviene anche il passaggio delle auto. Infatti in questo viale è consentito l’ingresso ai veicoli con a bordo portatori di handicap.

Per l’esattezza ad essere crollato un possente ramo di uno degli alberi ultratrentennali che si trovavano ai bordi di questo viale. E’ probabile che il tronco aveva alcune patologie e che quindi la sua struttura si fosse indebolita. La pioggia in quei giorni ha probabilmente dato il colpo di grazia a questo pesante ramo che ha finito per cadere.

