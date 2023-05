Pallamano femminile, la sfida col Mugello può valere le semifinali

Chi ben comincia… Netta vittoria per la Vita Nuova Paceco nelle finali promozione per l’accesso alla massima serie nazionale di pallamano femminile. A Chieti, le siciliane hanno superato 28-20 il Città del Redentore nella prima giornata del girone B. La squadra allenta da Marina Pellegatta ha offerto una prova di solidità soprattutto in difesa ed ha avuto in Lena Schleupen la miglior marcatrice con 12 reti. Paceco già avanti in avvio, brava a condurre senza grossi problemi la partita.

Primi due punti in dote, quindi, e primo passo verso la qualificazione alle semifinali play off. Le siciliane guidano il girone B con 2 punti, gli stessi del Venplast Dossobuono che ha travolto letteralmente l’Euromed Mugello con un perentorio 49-20.

Giovedì 11 maggio Paceco sfida il Mugello

Paceco torna in campo subito. Giovedì 11 maggio alle 14 il sette isolano se la vedrà col Mugello e potrebbe già essere una sfida indicativa per prosieguo della avventura in queste finals. In caso di vittoria e di contemporaneo successo del Dossobuono sul Città di Redentore la qualificazione alle semifinali arriverebbe con una giornata d’anticipo.

La sfida di venerdì 12 maggio alle 20 con Dossobuono varrebbe la prima posizione del girone che – in teoria – offrirebbe una semifinale sulla carta meno complicata contro la seconda del gruppo A.

Ricordiamo che le vincitrici delle due semifinali festeggeranno la promozione in serie A1 e si affronteranno per la finale della Coppa Italia di A2. Nel girone A, le sfide di ieri hanno visto i successi delle Guerriere di Malo sul Marconi Jumpers per 27-19 e della Leonessa Brescia sullo Schenna.

Paceco-Città del Redentore, il tabellino

Vita Nuova Paceco-Città del Redentore 28-20

Primo tempo: 15-10

Vita Nuova Paceco: Monteleone, Poskute 4, Farisè 1, Marino 2, Torrente, Schleupen 12, Volpe, Lo Grasso, Firinu 2, Rios 5, Mirkovych, Belatreche 2. Allenatore Marina Pellegatta.

Città del Redentore: Musina A. 4, Mancini, Mottoi 3, Sangiorgio, Suana Mueller 2, Mereu, Mariane, Belardinelli 3, Cocco, Satta, Spanu, Musina G. 7, Napoli 1, Gusai. Allenatore.

Like this: Like Loading...