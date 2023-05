Pallamano femminile A2, siciliane con Dossobuono, Città del Redentore e Mugello

Non solo Erice. La pallamano femminile trapanese è in fermento. Il momento decisivo della stagione, infatti, è arrivato. La Vita Nuova Paceco si gioca la promozione in serie A1. La squadra allenata da Marina Pellegatta cerca il bersaglio grosso. E dopo aver vinto due fasi di regular season nel girone D2 e Db – conquistando anche la Coppa Sicilia – è a Chieti per le finali nazionali di A2 che si disputano dal 10 al 14 maggio.

In lizza ci sono otto squadre, le migliori al termine della regular season che ha acceso i gironi A, B, C e D suddivise in due raggruppamenti da quattro formazioni.

Paceco nel girone B delle finali, debutto alle 20

Le siciliane sono state inserite nel girone B con Venplast Dossobuono, Città del Redentore ed Euromed Mugello. Il sette siciliano debutta questa sera alle 20 col Città del Redentore, formazione che ha chiuso al secondo posto il girone A di serie A2 con 18 punti, 9 vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte ed ha in Giovanna Musina miglior marcatrice con 101 reti segnate.

L’11 maggio alle 14 le siciliane giocheranno col Mugello, seconda nel girone C della A2 con 21 punti in 14 partite disputate (12 vittorie, nessun pari e due sconfitte.

Il girone si chiuderà venerdì 12 maggio alle 20 con il Dossobuono che ha vinto la regular season del girone B con 30 punti, 16 vittorie ed una sola sconfitta.

La formula delle Finali

Le finali di Chieti prevedono la prima fase a gironi. Le prime due classificate si qualificheranno per le semifinali incrociate (prima girone A contro seconda girone B; prima girone B contro seconda girone A) previste sabato 13 maggio. Le vincenti festeggeranno la promozione alla massima serie nazionale e poi si affronteranno domenica 14 maggio per la Coppa Italia di serie A2.

Pellegatta “Non abbiamo nulla da perdere

Marina Pellegatta, tecnico della Nuova Vita Paceco parla alla vigilia delle finali. “Le nostre ambizioni per queste Finals non hanno un limite ben stabilito. È la prima esperienza del genere per tutte noi – racconta – e arrivare più in alto possibile è sicuramente il nostro unico obiettivo. Fra le avversarie del nostro girone sicuramente il Dossobuono è la favorita, il Mugello ha un passato anche in A1 ed è una squadra ben assortita tra esperte e giovani, il Città del Redentore è una novità e, come noi, non ha nulla da perdere”.

Il percorso del Vita Nuova Paceco nel Girone DB di regular season totalizzando 8 punti in 4 partite (1° posto) con 4 vittorie, nessun pareggio e nessuna sconfitta, 139 gol segnati e 79 gol subiti. Ramune Poskute miglior marcatrice con 81 gol. In precedenza le siciliane avevano chiuso al primo posto il girone D2 con 13 punti in 8 partite (6 vittorie, un pareggio ed una sconfitta) nel girone con Conversano, Aretusa, Flavioni ed Halikada Gattopardo.