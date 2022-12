Pallamano femminile serie A2

Nuova realtà, alte ambizioni fin da subito. La Pallamano Paceco, club neonato, ha chiuso il 2022 al secondo posto nel girone D2 di serie A2 femminile. Un bilancio positivo per la formazione allenata da Marina Pellagatta che non nasconde le velleità del salto di categoria.

Obiettivo ambizioso, appunto, in un girone ridotto ma pieno di realtà importanti come il Conversano e l’Aretusa con le siracusane protagoniste nelle ultime due stagioni con la qualificazione ai play off per la massima serie raggiunta. Girone ridotto ma stagione ancora lunga con una fase ad orologio da conquistare per poi lottare per una qualificazione ai play off.

Investimenti importanti per la Pallamano Paceco

Investimenti importanti per il club neonato, che tenta di replicare la recente scalata dall’Handball Erice, che supporta il progetto con diversi prestiti di giovani giocatrici.

Il Comune di Paceco punta sullo sport ma attualmente, come molte amministrazioni della provincia Trapanese, paga l’assenza di una palestra polifunzionale agibile che possa ospitare le gare della Pallamano Paceco. Il club è costretto ad “emigrare” al PalaCardella di Erice.

Pugliara in evidenza è passata all’Handball Erice

Dopo i primi tre successi di fila, in cui a mettersi in mostra è stata Beatrice Pugliara la Pallamano Paceco ha registrato una sconfitta ed un pareggio del tutto inaspettate. Proprio Beatrice Pugliara è stato un colpo di mercato dell’Handball Erice. La giocatrice ha tra l’altro esordito positivamente in massima serie nel match vinto dalle Arpie dello scorso 27 novembre sul Tushe Prato per 35-15. Pugliara ha siglato 7 reti, un impatto sicuramente positivo con la serie A1.

Pallamano Paceco seconda in classifica

La sconfitta, unica finora in questo avvio di stagione, è stata rimediata a Siracusa, contro l’Aretusa. Il 2022 si è chiuso col pareggio a Conversano, deciso solamente da un rigore parato all’ultimo respiro da Zhaklina Mirkovych.

Tra le singole Ramune Poskute e Rebecca Farisé, finora, hanno rispettato le forti aspettative nei loro confronti. È certamente migliorabile il rendimento di Lucija Svigag, poco costante finora. La Vita Nova Paceco è seconda in graduatoria con 7 punti, frutto di tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta, ad un punto dalla capolista Conversano e con una partita in meno. Nondimeno le ragazze del Paceco hanno il secondo migliore attacco con 158 reti fatte e, di gran lungo, la difesa meno perforata del girone con 114 reti al passivo. Numeri che fanno sperare.

Tra le migliori marcatrici Ramune Poskute a segno 27 volte finora, seguita da Beatrice Pugliara che però è passata all’Erice, con 26. Rebecca Farisè è quota 24, Tania Marino a 20; Benedetta Firinu 18 così come Lucija Svigag, 16 per Sabrina Colombo.

Il campionato riprende il 22 gennaio

L’attuale bilancio della Pallamano Paceco fa guardare con ambizione al 2023. Il campionato osserverà un lungo stop, con le pacecote che torneranno in campo solamente il 22 gennaio, quando affronteranno il derby con l’Halikada Gattopardo in trasferta.

Sarà l’inizio di una lunga scalata. La formula, infatti, prevede le ultime tre partite della stagione regolare. Successivamente seguirà la fase ad orologio, che intersecherà i gironi D1 e D2, con sei squadre che lotteranno per gli ultimi due posti per accedere all’accesa lotta per la griglia play-off.

Trapani sogna il derby in A1

La provincia di Trapani sogna di avere due formazioni in serie A1 con Handball Erice (attualmente terza in classifica ed in lotta per il sogno scudetto) e Pallamano Paceco in massima serie. Qualcosa certamente di storico, ma che solamente il campo potrà consegnare. Sicuramente il 2023 sarà l’anno della verità.