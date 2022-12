Pallamano femminile serie A1, per ora squadra affidata a Borsos

Un fulmine a ciel sereno in casa Handball Erice. Il club neroverde, infatti, comunica la sospensione consensuale del rapporto professionale col tecnico Filiberto Kokuca. E’ durata pochi mesi, quindi, l’avventura dell’allenatore serbo naturalizzato italiano, arrivato in estate.

Squadra affidata a Borsos, club cerca allenatore

Al momento la panchina della formazione è stata affidata a Edina Borsos, attuale responsabile tecnico del sodalizio ericino.

La società siciliana sta cercando un nuovo allenatore per il proseguimento della stagione. Il campionato di massima serie ripartirà il 7 gennaio con la sfida di cartello tra le Arpie e la capolista Pontinia prevista al PalaCardella.

Via da Erice anche Bernabei, Rueda e Visentin

Al contempo, l’Handball Erice comunica anche l’arrivederci di Nicole Bernabei, Ana Paula Rueda e Paula Visentin “ringraziandole per il lavoro svolto in campo, augurandole soddisfazioni sportive future”.

Handball Erice terzo al giro di boa

Decisione improvvisa, quindi, per una piccola rivoluzione. E dire che la squadra è arrivata al giro di boa al termine di un girone di andata da incorniciare. Momento consolidato da una striscia positiva di sei vittorie consecutive. Ultima l’affermazione sul Cellini Padova per 25-20 la settimana scorsa.

L’Handball Erice ha virato al terzo posto in classifica con 18 punti in 11 partite, frutto di 9 vittorie e 2 sconfitte. Tra i successi quello in apertura di stagione in trasferta a Pontinia per 28-33 ma anche quello alle campionesse d’Italia in carica del Brixen per 31-22 dello scorso 12 novembre.

Oltre al terzo posto in classifica a 2 sole lunghezze dalla vetta occupata proprio dal Pontinia che in campionato a ceduto solo alle neroverdi, vi sono altri numeri lusinghieri: terzo miglior attacco con 331 reti all’attivo e migliore difesa del torneo con 242 gol subiti, 21 in meno dello Jomi Salerno che precede le Arpie in classifica di una sola lunghezza ed unica formazione, assieme al Casalgrande Padana, ad aver battuto le siciliane. Difesa guidata dai portieri Chana Masson, Magdalena Brkic e Martina Iacovello che a settembre è stata anche convocata per uno stage in Azzurro.

Tra le marcatrici più prolifiche dell’Handball Erice c’è Savica Mrkikj a segno 87 volte e attualmente vicecapocannoniere a due sole marcature da Aurora Gislimberti del Mezzocorona, leader della speciale classifica. Bene anche Marianela Pilar Tarbuch, 56 gol, ed Hanna Storozhuk, 42.