Pallamano femminile serie A1, le Arpie chiudono bene il 2022

Sesta vittoria consecutiva e terzo posto per l’Handball Erice che chiude il girone di andata del campionato di pallamano femminile di serie A1 superando tra le mura amiche del PalaCardella il Cellini Padova per 25-20.

La sfida con le venete è anche l’ultima del 2022. Le Arpie torneranno in campo il 7 gennaio ed ospiteranno la capolista Pontinia per una super sfida che vale la vetta.

Final Eight di Coppa Italia per le Arpie

Col terzo posto conquistato al giro di boa, le Arpie affronteranno il Casalgrande Padana, sesta in graduatoria, nel primo turno della Final Eight di Coppa Italia che si terrà a Salsomaggiore Terme dal 2 al 5 febbraio prossimi.

La vittoria sul Padova

L’Handball Erice ha vinto con merito il match di campionato con il Cellini Padova. Le Arpie sempre in vantaggio allungando il divario nella prima parte del secondo tempo. Il Cellini Padova, però, ha avuto la forza di rimanere concentrato, creando preoccupazioni con il suo rientro. Le reti (11 complessivamente al termine dell’incontro) di Mrkikj hanno poi chiuso il match con il successo ericino.

Buon avvio dell’Handball Erice

Parte forte in avvio di match l’Handball Erice con le realizzazioni di Tarbuch che all’8’ portano il parziale sul 4-2. Le due reti di fila di Landri e l’assist per Basolu porta Erice sul 7-3 al 13’ che costringe Padova al time-out. Le padrone di casa allungano ancora con Mrkikj, mentre Padova fatica in attacco ed al 24’ il punteggio è di 12-6. Nel finale le realizzazioni di Gorbatsjova chiudono la prima frazione sul 15-7.

Mrkikj non perdona

Dopo l’intervallo Erice allunga grazie alle reti di Mrkikj (41’ 20-10). Padova fatica in attacco e costringe Abderrahman ad un time-out obbligatorio. Al 44’ il parziale è di 21-10. Le neroverdi abbassano il ritmo e la guardia e subiscono tre reti di fila. Il tecnico Ferdinando Kokuca non vuole cali di concentrazione e chiama il minuto di sospensione al 47’ nonostante il +8 (21-13). La fatica di Erice persiste, Padova è rientrata nel match grazie ad ottime letture di gioco che hanno creato serie difficoltà. La sicurezza della vittoria per le ericine arriva solamente con la rete di Cozzi al 56’ che manda il punteggio sul 24-19.

Nel finale Mrkikj chiude il match sul 25 a 20. Ancora in doppia cifra la montenegrina ex di turno e seconda in classifica marcatori con 87 reti a sole due dalla vetta occupata da Aurora Gislimberti del Mezzocorona.

Handball Erice-Padova, il tabellino, Mrkikj ne fa 11

Ac Life Style Erice-Cellini Padova 25-20

Primo tempo: 15-7

Ac Life Style Erice: Masson (p), Tarbuch 4, Mrkikj 11, Benincasa, Losio, Storozhuk 1, Landri 2, Cozzi 1, Bernabei, Iacovello (p), Basolu 2, Gorbatsjova 3, Pugliara 1, Coppola, Podariu. Allenatore: Filiberto Kokuca.

Cellini Padova: Djiogap Y., Djiogap C. 5, Barresi 2, Eghianruwa B. 3, Djogap V. 3, Broch (p), Meneghini 2, Prela 1, Eghianruwa S. 4, Okorie, Eghianruwa A. (p), Bozza. Allenatore: Saadi Abderrahman.

Arbitri: Fabio Bocchieri e Nicola Scavone.

I risultati dell’ultima di andata

Questi i risultati che chiudono il girone di andata della massima serie femminile.

Cassano Magnago – Cassa Rurale Pontinia 26-27

Securfox Ferrara – Jomi Salerno 21-36

Ac Life Style Erice – Cellini Padova 25-20

Starmed Tms Teramo – Mezzocorona 22-27

Casalgrande Padana – Alì Best Espresso Mestrino 24-21

Brixen Sudtirol-Tushe Prato 47-11

Classifica al giro di boa, Handball Erice al terzo posto

La graduatoria della massima serie alla fine del girone di andata. Cassa Rurale Pontinia 20 punti; Jomi Salerno 19; Ac Life Style Erice 18; Brixen Sudtirol 15; Cassano Magnago e Casalgrande Padana 12; Securfox Ferrara 10; Cellini Padova 9; Tushe Prato 8; Mezzocorona 5; Alì Espresso Mestrino e Starmed Tms Teramo 2.