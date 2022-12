Pallamano femminile serie A1, neroverdi al terzo posto

A caccia della sesta vittoria consecutiva per chiudere il girone di andata del massimo campionato nazionale di pallamano femminile al terzo posto. L’Handball Erice riceve domani, sabato 10 dicembre, il Cellini Padova con questo obiettivo primario ma anche per mantenere la pressione su Pontinia e Salerno che precedono le Arpie in classifica. La sfida con le venete si giocherà al PalaCardella alle 18 e le neroverdi allenate da Filiberto Kokuca non vogliono smettere di volare.

Le neroverdi sono imbattute dallo scorso 15 ottobre, ovvero dal ko contro il Casalgrande Padana, era la quinta giornata. Poi solo vittorie, anche di prestigio come quella netta sulle campionesse d’Italia in carica del Brixen Sudtirol del 12 novembre.

Turno sulla carta favorevole alle siciliane che giocano in casa mentre il Pontinia sarà ospite del Cassano Magnago ed il Salerno farà visita al Ferrara, due compagini non certamente morbide ed in grado di giocarsela.

Germiniani “Abbiamo consapevolezza dei nostri mezzi”

Il direttore sportivo dell’Handball Erice, Luca Germiniani, presenta la partita di domani. “Il Cellini Padova è una squadra formata da giovani atlete e quindi non sarà una partita facile anzi sarà molto dura – sottolinea – il loro modo di giocare è molto aggressivo e veloce con ragazze individualmente molto forti e in continua crescita così come dimostrano le continue convocazioni in nazionale. Detto ciò, noi veniamo da una prima parte di campionato in crescendo: abbiamo consapevolezza dei nostri mezzi e il nostro gioco è più fluido. Siamo una squadra molto esperta con la migliore difesa del campionato. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i nostri sostenitori e gli sponsor e vi aspettiamo tutti al PalaCardella”

La sfida sarà trasmessa sulla piattaforma Elevensports.it.

Il programma della undicesima giornata

Domani pomeriggio si gioca l’undicesima, ed ultima, giornata di ritorno. Questo il palinsesto.

Cassano Magnago – Cassa Rurale Pontinia

Securfox Ferrara – Jomi Salerno

Ac Life Style Erice – Cellini Padova

Stramed Tms Teramo – Mezzocorona

Casalgrande Padana – Alì Best Espresso Mestrino

Brixen Sudtirol – Tushe Prato

Classifica, Handball Erice terzo

Questa la graduatoria dopo dieci partite alla vigilia del giro di boa. Cassa Rurale Pontinia 18 punti; Jomi Salerno 17; Handball Erice 16; Brixen Sudtirol 13; Cassano Magnago 12; Casalgrande Padana e Securfox Ferrara 10; Cellini Padova 9; Tushe Prato 8; Mezzocorona 3; Alì Best Espresso Mestrino e Starmed Tms Teramo 2.