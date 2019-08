Ricerche in corso nello specchio d’acqua tra Triscina e Selinunte nella zona tra Capo Granitola e Torretta Granitola di un giovane di 24 anni che si è buttato in mare la scorsa notte e non è tornato a riva.

Le ricerche sono scattate subito, ma senza esito. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Palermo stanno raggiungendo la zona per iniziare le ricerche dei fondali.

In questa notte di Ferragosto c’è stata un’altra tragedia ad Aspra e una tragedia sfiorata a Isola delle Femmine.

A coordinare i soccorsi gli uomini della Capitaneria di porto.