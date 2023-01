Il mistero della piccola

“Chiedete a Messina Denaro se sa dov’è Denise”. Lo dicono Pietro Pulizzi e Piera Maggio, genitori della piccola Denise, scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. Il capo di cosa nostra, Matteo Messina Denaro, potrebbe sapere dove è stata portata la bambina? Questo l’interrogativo che si pongono i due genitori che non hanno mai perso la speranza di poter riabbracciare la bambina.

L’appello ai magistrati

I genitori di Denise Pipitone, Piera Maggio e Pietro Pulizzi, hanno quindi lanciato un appello alle autorità per ottenere informazioni sulla sorte della loro figlia, scomparsa all’età di tre anni il 1 settembre 2004. I genitori hanno chiesto allo Stato italiano e ai magistrati di porre domande al capomafia di Castelvetrano, Messina Denaro, nella speranza che la sua cattura possa portare nuove informazioni sulla scomparsa della loro figlia. Nonostante i molti anni trascorsi dalla scomparsa di Denise, i suoi genitori non hanno mai smesso di cercarla e di chiedere la verità.

Un segreto che Messina Denaro potrebbe svelare?

Messina Denaro potrebbe davvero sapere dov’è la bimba scomparsa dalla cittadina trapanese? I due genitori di appigliano anche a questa speranza. Ecco cosa hanno scritto nella bacheca del profilo ufficiale nato per supportare la ricerca di Denise. “Ci appelliamo a dei sentimenti forse assopiti, al vero senso dell’essere un genitore amorevole. Stato, magistrati, chiedete al boss Matteo Messina Denaro, se sa dov’è la nostra Denise. Noi siamo convinti che se decidesse di fornire la risposta alla nostra domanda, metterebbe fine al nostro calvario”.

Tanti i misteri attorno al capo di cosa nostra

Qual che è certo è che Matteo Messina Denaro porterà con sè, all’interno del carcere di massima sicurezza de L’Aquila, dove si trova al momento rinchiuso in regime di carcere duro, tantissimi segreti legati o stragi, omicidi, attentati e forse anche trattative. Anche la scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta 17 anni fa a Mazara del Vallo quando aveva solo 3 anni, rimane ancora avvolta nel mistero nonostante gli sforzi degli inquirenti per risolvere il caso. Nonostante le numerose piste seguite, la verità su ciò che accadde alla piccola Denise non è ancora stata scoperta e i suoi genitori non hanno mai smesso di cercare risposte e giustizia per la loro figlia.