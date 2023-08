Il festival della bellezza diventa festival dell’insulto ma non certo per colpa degli organizzatori. Protagonista il cantante Morgan che ha coperto il pubblico di insulti al culmine del suo concerto a Selinunte. Una vicenda assurda quella andata in scena ieri sera da parte dell’artista che non è nuovo ad episodi del genere. la memoria corre facilmente a Sanremo ed alla lite con Bugo, con quale cantava in coppia, andato via all’improvviso nel pieno della performance.

Cosa ha scatenato la reazione

A scatenare la reazione del cantante sarebbe stata una richiesta arrivata dal pubblico. Qualcuno ha chiesto una canzone di Battiato e Morgan ha perso la testa. “Io ho dei sentimenti, non sono un personaggio” ha detto prima a chi gli aveva avanzato la richiesta, poi si è rivolto a tutto il pubblico prendendosela anche con altri colleghi “Andata a vedere e ascoltare altri” ha detto facendo nomi e cognomi in modo palesemente denigratorio nei confronti di altri artisti.

La scena andata avanti a lungo

A un certo punto sembrava che si stesse calmando “Visto che comunque sono un signore ve lo dimostro” ha detto e sembrava che stesse preparandosi a intonare le note della canzone richiesta ma po giù altre offese al pubblico anche ad personam additando prima questo e poi quello spettatore, uno sol perché rideva della situazione (probabilmente imbarazzato) un altro per le sue presunte preferenze sessuali.

La protesta del pubblico

Dal fondo della platea iniziavano a piovere le proteste al grido di “ma smettila” e questo fomentava ulteriormente l’atteggiamento del cantante. Il video di quanto accaduto veniva ripreso e postato da diversi spettatori sui social accompagnato da proteste di vario tipo “Spettacolo indecente di Morgan al parco archeologico di Selinunte…non ci sono parole” scrive Giuseppe “Serata rovinata” scrive Maria. In tanti postano il video o spezzoni della vicenda ed è bufera social sul cantante

La trattativa

la vicenda si risolve con una trattativa fra chi gli aveva chiesto la canzone ed il cantante. Lo spettatore si avvicina, spiega di aver chiesto la sua interpretazione della musica di Battiato, il suo punto di vista e alla fine, non senza difficoltà, la follia di una sere rientra e torna ad essere un concerto.

Ma lo sconcerto di una parte consistente del pubblico si manifesta, oggi, sui social con decine di post.ù

