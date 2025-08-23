Presentato un ricorso al Tar Lazio contro la nomina di Alfonso Malato a presidente del tribunale di Marsala. Ai giudici amministrativi per chiedere l’annullamento della nomina si è rivolto il magistrato Bruno Fasciana.

Il presidente Alfonso Malato è stato nominato dal consiglio superiore della magistratura, ne corso della seduta plenaria il 14 maggio 2025. E’ stata accolta la proposto di nomina formulata dalla quinta commissione. Il presidente Alfonso Malato, originario di Trapani, e ha ricoperto il ruolo di giudice e dal 2018 di presidente di sezione del tribunale di Agrigento, dove ha svolto anche le funzioni di vicario del presidente e, da ultimo, di presidente facente funzioni.

Il magistrato Bruno Fasciana, assistito dagli avvocati Mario Serio e Giuseppe Naccarato, ha proposto un ricorso al Tar Lazio chiedendo l’annullamento del provvedimento del Csm. Il presidente Alfonso Malato è assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia