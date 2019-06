Finisce fuori strada e poi in carcere. Brutta notte per Girolamo Battaglia, 76 anni, di Calatafimi (Tp).

I carabinieri la notte tra il 7 e l’8 giugno, della stazione diretta dal maresciallo De Rosa, in contrada Gorga, hanno soccorso un automobilista che era finito con la sua Hyundai, in un terrapieno, distruggendo la parte anteriore del proprio veicolo.

L’uomo è apparso ai militari eccessivamente nervoso. I militari nell’auto non trovavano nulla, in casa dopo una serie di controlli sotto il letto è stato trovato un fucile a canne mozze del tipo “lupara” con matricola abrasa e due colpi già in canna, pertanto già pronta a sparare.

Da qui l’arresto. Battaglia è stato portato in carcere a Trapani in attesa della convalida dell’arresto.