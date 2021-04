tante feste interrotte

I Carabinieri scoprono una festa di compleanno in barba alle prescrizioni anti covid

A Salaparuta i carabinieri multano il festeggiato e gli invitati

Diversi i casi di feste e compleanni abusivi scoperti

Festa con sorpresa dei carabinieri a Salaparuta dove sono stati multati gli invitati e il festeggiato. Presenti anche minorenni.

Multati 12 ragazzi di cui 7 minorenni

Nei giorni appena trascorsi, i Carabinieri di Salaparuta (TP) hanno sentito provenire da un’abitazione della musica ad alto volume decidendo così d’intervenire per approfondire e capire meglio. Giunti in appartamento i sospetti dei militari si rivelavano fondati in quanto all’interno vi era, in corso, una festa di compleanno alla presenza di 12 ragazzi di cui 7 minorenni a cui venivano elevate altrettante sanzioni amministrative per la violazione della normativa anti Covid.

Il precedente a Cinisi

Diversi i casi di feste interrotte. I carabinieri hanno interrotto una festa privata in una villetta della periferia di Cinisi, a cui stavano partecipando ragazzi di età compresa fra i 15 e i 20 anni. Immancabili gli alcolici e la musica ad alto volume, naturalmente senza distanziamento interpersonale e mascherine: la violazione delle misure anti-Covid è costata 9.200 euro in sanzioni amministrative, applicate a tutti i 18 partecipanti all’evento. I militari della stazione di Cinisi hanno poi affidato i minorenni alle rispettive famiglie.

A Caltanissetta bottigliate in zona rossa

Festa di compleanno finisce a colpi di bottiglia a Caltanissetta, in piena zona rossa. Ma per i partecipanti potrebbe non concludersi qui, visto che i quattro hanno violato le misure di contenimento anti-covid e per loro potrebbero scattare anche delle sanzioni. La rissa si è verificata a fine marzo a Caltanissetta quando una cinquantenne ha deciso di festeggiare il compleanno di un’amica organizzando una festa nella propria abitazione.