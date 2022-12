Oltre 150 binomi impegnati nel weekend del 10 ed 11 dicembre

Buseto Palizzolo capitale del salto ostacoli siciliano. Nel fine settimana, infatti, sabato 10 e domenica 11 dicembre, gli impianti del circolo ippico Pietra dei Fiori, che si trova nel centro del Trapanese, ospiterà il campionato a squadre regionale di salto ostacoli 2022.

Oltre 150 binomi si sfideranno sui tracciati disegnati dal direttore di campo romano Marco Latini, assistito dal palermitano Francesco Pagano. La giuria di gara sarà invece diretta dalla catanese Zaira Ficara e composta dalle palermitane Carmela Garofalo e Adriana Spinoso e dalla siracusana Rita Rizzo.

Due i titoli regionali in palio

Saranno due i campionati per i quali il comitato regionale Fise Sicilia, presieduto da Fabio Parziano, metterà in palio le medaglie: il campionato assoluto, che si svolgerà sulle categorie B105, C115, C120 e C130, e il campionato brevetto che si disputerà, invece, sulle prove L70, LB80, B90 e B100.

Le squadre saranno formate da 3 o 4 cavalieri e amazzoni tesserati per lo stesso circolo con la possibilità di ospitare nel team un “Cavaliere in prestito” di un circolo differente, purché tutti tesserati in Sicilia.

Anche per l’edizione 2022 il comitato ha istituito un premio rivolto agli istruttori federali che presenteranno squadre al campionato. Si tratta di un modo per ringraziare i tecnici per il prezioso lavoro svolto durante l’anno e per sottolineare l’importantissimo ruolo svolto dagli stessi nell’ambito del movimento equestre isolano.

Nella serata di sabato 10 dicembre il comitato Regionale organizzerà, inoltre, sempre negli impianti del C.I. Pietra dei Fiori una serata per la presentazione della docuserie “Show Jumping U21 – Road to Verona”, che racconta il percorso di avvicinamento e da protagonisti che hanno svolto i giovani della rappresentativa Under 21 medaglia d’argento nel 46° Gran Premio delle Regioni della Fieracavalli di Verona 2022.

Durante la serata, tra l’altro, il comitato premierà i giovani che hanno ottenuto questo straordinario successo a Verona a inizio di novembre scorso.

Campionato regionale a squadre, così nel 2021

L’edizione 2021 del campionato che si è svolta negli impianti dell’Adim di Augusta ha visto trionfare nell’Assoluto il Circolo ippico Valverde, davanti a New Eagles, secondo, e C.I. Caccamo invece terzo. Valverde in vetta nel 2021 anche nel campionato Brevetto, questa volta davanti a La Quercia del Duca, argento, e l’Adim, medaglia di bronzo.