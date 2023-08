Scoppia rissa in locale di San Vito, pugni e colpi di travi in legno

17/08/2023

Rissa furibonda in un noto locale della movida di San Vito Lo Capo, una delle mete turistiche più gettonate della Sicilia. Tra urla e tanta paura si sono fronteggiati due gruppi di giovani. E poteva davvero finire male dal momento che uno dei contendenti ha pensato bene di utilizzare una delle travi in legno del locale che si affaccia sulla spiaggia in via Savoia. Un uomo è stato anche colpito più volte.

L’improvvisa violenza

Resta al momento ancora poco chiaro il motivo che ha scatenato questa violenza. Sta di fatto che all’improvviso si vede discutere animatamente tra alcuni di questi giovani che fanno parte dei due gruppetti. Di colpo si vede una persona che prende un traliccio in legno che fa parte della struttura dello stabilimento e comincia a colpire un altro cliente del locale, dando vita alla rissa. Poi tutto è rientrato nella norma con l’intervento di altri avventori ma si era temuto il peggio, tra urla e reazioni molto violente.

Le indagini

Ad indagare i carabinieri che sono intervenuti in seguito ad alcune segnalazioni, quando oramai i contendenti si erano allontanati. Si stanno analizzando le immagini della videosorveglianza per provare a identificare i partecipanti alla rissa avvenuta all’interno del locale.

L’accoltellamento nel Palermitano

Di queste scene da far west nei locali notturni se ne susseguono nell’arco soprattutto dell’estate. La notte di ferragosto tragedia sfiorata nel Palermitano dove un giovane è stato accoltellato questa notte sul lungomare di Balestrate al culmine di una violenta lite. La vittima è un 28enne di origine tunisina. Stando alle prime indagini sviluppate dai carabinieri, tra il nordafricano e un uomo ci sarebbe stato dapprima uno scontro verbale per motivi che ancora sono in corso di valutazione.

Dopodiché in strada ci sarebbe stata la lite vera e propria tra i due, con il tunisino raggiunto da una coltellata all’addome. Immeditato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato il 28enne all’ospedale Civico di Partinico. Stando all’ultimo bollettino medico non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando per riuscire a rintracciare l’aggressore che ha colpito il tunisino. Al vaglio varie testimonianze e la immagini di videosorveglianza della zona.