Quattro francesi, che navigavano su un’imbarcazione a vela di 22 metri battente bandiera belga, sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera di Trapani. La barca andava alla deriva a 25 miglia dal porto di San Vito Lo Capo per l’improvviso ingresso di una grande quantità di acqua a prua.

Cosa è successo

I quattro diportisti erano partiti dal porto di Cagliari giovedì sera e, durante la navigazione verso Palermo, la mattina successiva si erano svegliati con una grande quantità di acqua all’interno delle cabine. Nonostante le pessime condizioni meteo marine, con onde di oltre due metri e vento teso fino a 20 nodi, in meno di un’ora di navigazione la motovedetta ha raggiunto l’imbarcazione e soccorso i diportisti, poi sbarcati al porto mentre il proprietario, con una ferita al volto, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118.

La barca è rimasta alla deriva con ancora 400 litri di gasolio a bordo, monitorata dalla Capitaneria di Trapani. Questa mattina è stata intercettata e, considerate le buone condizioni di stabilità e galleggiabilità, è stata scortata fino al porto di Palermo.

L’autobus di linea in una scarpata

Paura per l’autobus delle autolinee Gallo – Sais che si è ribaltato ieri sera a causa di una tromba d’aria sulla Palermo-Sciacca, tra il bivio Gulfa per Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belìce e Contessa Entellina. Solo per un miracolo non ci sono stati dei morti.

Persone ferite

Tre persone, rimaste lievemente ferite, sono state refertate e poi dimesse ieri sera dall’ospedale di Sciacca. Il bus partito da

Ribera (Ag) e diretto a Palermo, ha divelto per oltre 10 metri il guard-rail e si è ribaltato su una fiancata. Il parabrezza è andato in frantumi, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito gravemente.

Il maltempo che ieri sera si è abbattuto sulle province di Palermo, Trapani e Agrigento, con forti temporale e bufere di

vento, questa mattina sembra essersi placato. Lungo il tracciato della «Fondovalle», per tutta la notte montagne di fango ed allagamenti non segnalati hanno invaso la sede stradale. Questa mattina sono intervenuta squadre di operai per mettere in sicurezza la statale.

Strade impraticabili, sindaci infuriati

Intanto i sindaci dei comuni colpiti chiedono interventi per liberare dal fango le strade provinciali, come la 12 che collega i comuni del Palermitano e dell’Agrigentino e la 107, ancora impraticabile dopo le piogge del 2021.