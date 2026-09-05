Scontro camion contro auto, un giovane di 26 anni e due ragazze di 18 e 16 anni in ospedale

Ignazio Marchese di

05/09/2026

Un grave incidente è avvenuto all’alba di oggi, sulla strada statale 115, nel tratto urbano di Mazara del Vallo, all’altezza del cavalcavia che conduce verso la zona Archi. Il bilancio è di tre feriti, uno dei quali in condizioni gravi.

Nello scontro tra un camion e una auto tre giovanissimi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Sono un giovane di 26 anni e due ragazze di 18 e 16 anni. Sono intervenuti i carabinieri ad eseguire i rilievi e i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalla vettura.

Erano trascorse le 6 quando un’automobile con tre persone a bordo, diretta verso l’ingresso dell’autostrada A29, si è scontrata frontalmente con un autoarticolato guidato da un uomo.

Nella violenza dell’urto, la macchina si è accartocciata, e i tre occupanti sono rimasti feriti e intrappolati nella vettura. Si tratta di un uomo e due donne, estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo, intervenuti come anche il 118 per le complesse operazioni di soccorso.

I feriti sono stati quindi trasportati dagli operatori sanitari con due ambulanze al pronto soccorso dell’ospedale Abele Ajello. Particolare apprensione per le condizioni del conducente dell’automobile, che avrebbe riportato un politrauma. Al momento sono in corso gli accertamenti sanitari e non è escluso che, in relazione alla gravità delle lesioni, possa rendersi necessario il trasferimento al Trauma Center di Palermo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nella messa in sicurezza del tratto stradale e nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro. Sono ancora da chiarire le cause che hanno determinato lo scontro frontale e le eventuali responsabilità.

L’incidente ha inevitabilmente provocato rallentamenti alla circolazione lungo la Statale, con disagi per alcune ore mentre venivano effettuati i rilievi e venivano rimossi i mezzi coinvolti.