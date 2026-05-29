Un grave incidente stradale si è verificato oggi, intorno alle 14.30, a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. L’impatto ha coinvolto uno scuolabus e un’autovettura all’incrocio tra via Salemi e via Rosario Ballatore. Il bilancio complessivo è di circa venti feriti, tra cui diversi minorenni che si trovavano a bordo dei mezzi.

Quattordici bambini coinvolti

Nello scontro sono rimasti feriti dieci bambini che viaggiavano a bordo dello scuolabus e quattro minori che si trovavano all’interno dell’autovettura. Tra le persone che hanno riportato lesioni si registrano anche due docenti e il conducente della vettura coinvolta nell’incidente.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo del sinistro è intervenuta tempestivamente la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo per mettere in sicurezza i veicoli e collaborare alle operazioni di soccorso dei passeggeri. Presenti anche i sanitari per prestare le prime cure e i medici del servizio d’emergenza.

Turano, vicino ai piccoli alunni e ai docenti rimasti feriti nell’incidente

Ho appreso con grande preoccupazione la notizia dell’incidente che ha coinvolto uno scuolabus a Mazara del Vallo, in cui viaggiavano i piccoli alunni dell’istituto Santa Gemma-Boscarino-Pirandello, rimasti feriti insieme a due docenti, al conducente del veicolo e a due assistenti del servizio comunale. La mia personale vicinanza va ai feriti e alle loro famiglie, che stanno vivendo momenti di grande apprensione».

Lo afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano, che aggiunge: «In attesa che si faccia piena luce sulla dinamica dell’incidente, continuo a seguire da vicino gli sviluppi della vicenda e le notizie sulle condizioni di salute dei bambini. Un sentito ringraziamento va ai soccorritori intervenuti tempestivamente”.

Sindaco, nessuno dei feriti è in pericolo

“Nessuno dei bambini e degli adulti trasportati in ospedale sono in condizioni gravi. Solo tre dei cinque bambini che si trovavano dentro la Nissan Qasqhai sono stati trasferiti negli ospedali di Trapani, Marsala e Palermo per ulteriori approfondimenti”. Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci che si trova all’ospedale ‘Abele Ajello’ di Mazara del Vallo, dove sono arrivati tutti i feriti. “Ancora una volta – ha aggiunto – una guida imprudente e rischiosa, senza il rispetto delle regole del codice della strada, ha messo a repentaglio, questa volta, la vita di tanti bambini. Rivolgo a tutti un appello: rispettiamo il codice della strada sennò diventiamo portatori di morte”.