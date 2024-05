Si sono riuniti domenica scorsa a Salina, nella sala consiliare del Comune di Malfa, i sindaci delle Isole di Sicilia per ulteriori approfondimenti su come affrontare e risolvere i problemi comuni e sollecitare maggiore attenzione da parte dello Stato e della Regione sui problemi delle isole. Il primo punto che è stato affrontato è stato quello dell’istituzione della Consulta dei sindaci di Sicilia, già decisa nel precedente incontro di Pantelleria, al fine di poter disporre di uno strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività e iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi.

Il Piano Strategico del Turismo Sostenibile

In particolare, i sindaci delle isole con la Consulta intendono coinvolgere volontari, associazioni e organizzazioni di imprenditori nella riqualificazione dei loro territori e nella promozione di iniziative rivolte a un turismo sostenibile, responsabile e sensibile al patrimonio naturale, storico e antropologico delle isole minori siciliane. Il secondo punto trattato è quello riguardante l’estensione del Piano Strategico del Turismo Sostenibile, già approvato dai Comuni Eoliani, a tutte le isole di Sicilia, come strumento guida di una politica turistica sostenibile per tutte le isole siciliane e riprendere l’iniziativa collaterale per l’avvio della DMO (Destination Management Organization), quale modello organizzativo per la gestione di destinazioni turistiche come le nostre isole, per rafforzare i servizi e le risorse delle varie isole.

Il problema dei collegamenti marittimi

A seguire i collegamenti marittimi, l’esosità delle tariffe e lo stato del naviglio che, nonostante l’entrata in linea della moderna M/N Nerea, lascia molto a desiderare. In merito, i Sindaci hanno deciso di portare avanti iniziative comuni affinché i bisogni delle loro comunità vengano soddisfatti, anche nell’ambito dei collegamenti aerei, con particolare riferimento all’isola di Pantelleria dove la gestione dell’aeroporto da parte dell’ENAC Servizi non favorisce l’auspicato sviluppo dello stesso.

Rapporti con lo Stato

Per ciò che riguarda il rapporto con lo Stato è stato deciso di impegnarsi per l’approvazione della Legge sulle Isole Minori, mentre a livello Regionale si è deciso di insistere sulla riattivazione dell’Ufficio Isole Minori e del tavolo tecnico presso l’Assessorato alla Salute e intraprendere iniziative per velocizzare e armonizzare l’attività amministrativa delle istituzioni regionali nell’ambito delle isole siciliane con maggior coinvolgimento dei Comuni. Infine, l’assemblea dei Sindaci di Sicilia ha deciso di creare un coordinamento più stretto e un rilancio dell’azione comune nell’ambito dell’Ancim, dandosi appuntamento alla prossima assemblea che si terrà in autunno a Lipari.