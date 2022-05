Torna il bel tempo e riprendono gli arrivi di migranti lungo le coste siciliane anche se la frequenza fino ad ora mostrata dalle cronache non è quella preoccupante di altri anni. Le condizioni meteo non hanno, comunque, aiutato fino ad ora i viaggi della speranza

Gommone con 25 persone soccorso nelle acque trapanesi

Un gommone in avaria con 25 migranti a bordo è stato soccorso dai militari della capitaneria di Porto. Un motopesca in navigazione al largo di Mazara del Vallo ha segnalato l’imbarcazione in difficoltà dove erano stipati uomini e donne.

L’intervento della Guardia Costiera

E’ stata inviata una motovedetta della Guardia Costiera che ha raggiunto il gommone. Immediatamente i migranti sono stati fatti salire sulla motovedetta che poi si è diretta al porto di Trapani dove sono iniziate le operazioni di sbarco terminate a tarda notte. I migranti sono stati affidati agli agenti della polizia di Stato.

Sbarco importante ad Augusta la scorsa settimana

in precedenza lo sbarco più consistente risale a 8 giorni fa quando è approdata al porto di Pozzallo la Ocean Viking, la nave ong di Sos Mediterranee con a bordo 294 migranti salvati nei giorni scorsi mentre stavano tentando di attraversare il Mediterraneo per raggiungere le coste della Sicilia.

I controlli sanitari

Prima dello sbarco a terra, gli stranieri sono stati sottoposti ai tamponi per verificare se sono positivi al Covid19, a quel punto saranno trasferiti su una nave per la quarantena ma solo gli adulti ed i minori accompagnati, cioè quelli al seguito con le famiglie.

Minori non accompagnati

Gli altri minori, non accompagnati, saranno sistemati nei centri di accoglienza. Contestualmente, saranno avviate le procedure di identificazione degli stranieri allo scopo anche di scoprire se tra loro ci sono persone che sono state già espulse dall’Italia o se ci sono componenti di organizzazioni legati al traffico clandestino di migranti.