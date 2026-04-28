I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alcamo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trapani un cittadino locale, ritenuto responsabile del reato di omesso collocamento o rimozione di segnali stradali.

L’operazione dopo numerose segnalazioni pervenute dagli utenti della strada negli ultimi giorni.

Il fenomeno, tanto insolito quanto pericoloso, aveva destato non poca preoccupazione tra i residenti. Durante le ore notturne, un misterioso individuo si dedicava sistematicamente a smontare e rimontare la segnaletica verticale, invertendo i cartelli e alterando completamente la viabilità cittadina. Queste azioni, compiute senza un’apparente motivazione razionale, avevano generato una forte confusione negli automobilisti, mettendo a serio rischio la sicurezza della circolazione urbana.

La svolta nelle indagini è avvenuta durante un servizio di pattugliamento notturno. I militari dell’Arma hanno sorpreso l’uomo proprio mentre era all’opera nei pressi dell’intersezione tra viale Europa e piazza Vittime attentato di Nassirya. Al momento del fermo, l’alcamese era intento a sostituire un segnale di stop con un cartello di dare precedenza, quest’ultimo precedentemente rimosso da un altro incrocio della zona non meglio specificato.

Oltre alla segnaletica appena manomessa, l’individuo è stato trovato in possesso di una scala e di tutta l’attrezzatura tecnica necessaria per eseguire con rapidità lo smontaggio e il rimontaggio della cartellonistica. Gli strumenti sono stati sequestrati e la posizione dell’uomo è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria trapanese per le condotte accertate che hanno minato la pubblica incolumità stradale.