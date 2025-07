I finanzieri del Comando provinciale di Trapani, coordinati dalla procura di Marsala, hanno arrestato due persone, residenti a Mazara del Vallo, accusate di detenzione e spaccio di droga.

Grazie ai cani antidroga sono stati sequestrati ai due indagati 85 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, due grammi di marijuana e 62 bustine in plastica utilizzate per il confezionamento. Tutto era nascosto nel sottoscala condominiale e in una cella frigorifero in disuso, oltre a 6.285 euro in banconote di vario taglio.

I clienti si presentavano in casa dei due spacciatori per acquistare la droga, soprattutto cocaina. In alcune occasioni erano gli stessi indagati a curare la consegna dello stupefacente nei luoghi concordati con gli acquirenti. Gli arresti sono stati convalidati dal gip di Marsala che ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari.