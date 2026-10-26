La polizia ha arrestato un uomo ad Alcamo per detenzione di droga e possesso di un’arma clandestina. Durante un controllo, il comportamento dell’uomo ha spinto gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza a effettuare una perquisizione personale, trovando 50 grammi di hashish in stecche e un bilancino di precisione.

La perquisizione a casa ha permesso di trovare altri 100 grammi di hashish, sempre suddivisi in stecche, oltre a un fucile a canne mozze con la matricola abrasa e 20 cartucce.

Il pubblico ministero ha disposto l’arresto in flagranza. Nell’udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto su richiesta della procura e ha disposto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato sarà accertata con sentenza definitiva, nel rispetto della presunzione di innocenza.