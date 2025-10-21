Nel corso di una banale lite in un distributore di carburante un giovane di 22 anni di Castelvetrano ha preso una bottiglia è ha colpito con violenza un uomo di 3o anni lasciandolo a terra con diverse ferite.

I carabinieri della compagnia di Castelvetrano sono riusciti a identificare l’aggressore e lo hanno denunciato per tentato omicidio.

I militari in un distributore di carburanti nel centro di Castelvetrano, dove poco prima, al termine di una discussione scaturita per futili motivi, un 30enne era stato colpito alla testa, al collo e al torace con una bottiglia di vetro spaccata.

L’uomo che riferiva di non conoscere il suo aggressore, veniva immediatamente soccorso e trasportato presso il locale ospedale, dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico e dimesso il giorno successivo.

L’attività investigativa dei carabinieri grazie alle immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza della zona, consentiva di identificare il presunto aggressore, nella la cui abitazione in seguito ad una perquisizione venivano rinvenuti gli indumenti insanguinati indossati durante l’aggressione.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di tentato omicidio.