I carabinieri del reparto territoriale di Marsala hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 28enne originario di Marsala e residente in Cda Amabilina per tentato omicidio ai danni di un coetaneo avvenuto la sera del 26 ottobre scorso.

L’intervento dei militari dell’Arma è scaturito a seguito di una segnalazione pervenuta dal personale sanitario del Pronto Soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino”, dove poco prima si era presentato un giovane del posto con una profonda ferita da arma da taglio.

Vista la gravità della ferita riportata la vittima veniva sottoposta a un immediato intervento chirurgico.

Le indagini dei carabinieri di Marsala con le testimonianze di alcuni presenti e le immagini di video sorveglianza estrapolate dai sistemi presenti nelle vicinanze del luogo hanno consentito di identificare e rintracciare il presunto autore della violenta aggressione consumata poco prima in Cda Ciancio.

L’indagato è in stato di fermo di indiziato di delitto. Si attende la convalida del gip.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica e le motivazioni sottese all’aggressione. L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Trapani.