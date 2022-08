Oltre 300 iscritti alla 24ma edizione che si disputerà domenica 28 agosto

La classica del podismo siciliano, la Volata Napola-Mokarta, torna dopo due anni d’assenza a movimentare il Trapanese. Organizzatori al lavoro incessante per gli ultimi dettagli della 24ma edizione della manifestazione podistica che torna dopo due anni di interruzione a causa del covid.

Ad oggi, oltre 300 gli iscritti alla Volata Napola-Mokarta

La Volata Napola-Mokarta si terrà domenica 28 agosto e torna a scaldare i cuori degli atleti appassionati di podismo provenienti da tutto il mondo. L’appuntamento internazionale è previsto per le 18.30 e sarà preceduto da gare legate a categorie giovanili e amatoriali. L’evento, organizzato dal Gsd La Volata (presidente Antonio Criscenti), oltre ad essere inserito nel calendario nazionale Fidal livello bronze, sarà valevole anche come prova del 19° GP provinciale senior/master e per il campionato provinciale individuale settore promozionale. Al momento in totale si contano più di 300 iscritti. Un numero importante che fa capire il livello della kermesse.

Duello tra KipkemBoi Too e Irabaruta

Tra gli ospiti d’onore è prevista la presenza di Stefano Mei, presidente nazionale Fidal. Tra gli atleti più rilevanti ci saranno il favorito Isaac KipkemBoi Too (Kenya), vincitore poche settimane fa del giro podistico Castelbuono 2022; Olivier Irabaruta del Burundi (secondo posto nel 2019). Si profila un duello tra loro due ma c’è sempre il terzo incomodo che potrebbe spuntare. Importante la presenza del ruandese Jean Baptiste Simukeka vincitore nel 2014 della 18ma edizione che punterà quindi al bis dopo 8 anni. Ci saranno anche burundese Ndikumana Celestin ed il keniano Peter Ndungu Wanjoke.

Tra gli italiani, Michele Fontana, assieme alle giovanissime promesse Pietro Pellegrini, Nikolas Loss, Simone Masetto proveranno a difendere il tricolore azzurro.

Distanze e percorso

La competizione prevede gare di distanze diverse: Promozionali Maschili e Femminili dai 150 metri fino a 1.840; Senior/Master Maschili e Femminili 7.240 chilometri.

La gara internazionale è invece di 10 chilometri. Il percorso delle varie gare si snoderà lungo un circuito cittadino con partenza da Napola (frazione del Comune di Erice) alle 16, in via Milano, all’altezza dell’incrocio per Valderice sull’ormai tradizionale tracciato ondulato che collega le frazioni di Napola e Mokarta di Trapani. Punto di ritrovo è piazza Bonaventura di Napola.

L’ultima edizione risale al 2019

Nel 2019 vinse per la terza volta consecutiva Oscar Chelimo, stella nascente dell’atletica mondiale, 18 anni appena, campione del mondo juniores 2017 di corsa in montagna e terzo ai Mondiali di cross Under 2019 di Aarhus (Danimarca), che coprì la distanza col tempo di 29’56”56, di poco superiore al record della gara di 29’02” da lui stabilito nell’ edizione precedente. Un difficile successo conquistato superando il fortissimo Olivier Irabaruta (Burundi) sul tempo di 30’03”51.

Terzo l’italiano di origini marocchine Ahmed El Mazoury, seguito dal campione italiano Stefano La Rosa e dal keniano Stanley Nyachweya Siteki. La gara riservata agli amatori è stata vinta da Dario Cucchiara (Amatori Partinico) sui 7.240 metri in 26’04”86 (media 3’36). Prima fra le donne Federica Cernigliaro (Universitas Palermo).

La storia della volata Napola-Mokarta

Lungo la SS 113, dopo i cosiddetti “bagli contadini”, si sono formati tra Alcamo e Trapani, diversi agglomerati urbani che hanno dato vita a varie frazioni, tra cui Napola che vanta tanti abitanti intraprendenti. Nel 1997 un gruppo di amatori napolesi decise di organizzare la prima “cursa du paisi” che in seguito è diventata una gara podistica a carattere internazionale alla quale hanno partecipato atleti di notevole valore come, tra gli altri, Meucci e Calcaterra in gara; Bordin ed il compianto Mennea in qualità di ospiti d’onore.