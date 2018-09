Complicazioni dopo aneurisma cerebrale

Morta la moglie Elena Monteleone, di 31 anni, di Montevago. La giovane, mamma di una bimba piccola, nelle scorse settimane, era stata colpita da aneurisma cerebrale.

Complicazioni sarebbero subentrate nelle ultime ore e stamane la tragica prematura morte che getta nello sconforto parenti, amici e “compagni” di partito.

Come il marito, anche Elena aveva la passione per la politica. Il funerale di Elena Monteleone sarà celebrato venerdì prossimo alle 15.30 nella chiesa Madre di Montevago. Una miriade i messaggi di dolore e commozione su Facebook.

Il post di Peppe Zambito, segretario provinciale del Pd di Agrigento: “La comunità del Partito Democratico della Provincia di Agrigento, è stata colpita dalla prematura perdita di Elena Monteleone, con lei abbiamo condiviso impegno politico, vittorie, sconfitte… insieme abbiamo immaginato un mondo migliore. In queste ore dirigenti, iscritti, simpatizzanti stanno manifestando il loro affetto ad Elena e la loro vicinanza a Tonino Moscatt e alla piccola Greta. I funerali si svolgeranno nella chiesa madre di Montevago.

Venerdì prossimo alle ore 15.30. Buon viaggio Elena”. “Il circolo Pd di San Giovanni Gemini esprime piena vicinanza a Tonino Moscatt per la prematura perdita della moglie Elena. Un caloroso abbraccio va alla piccola Greta che dovrà crescere senza la guida materna. Non ci sono parole che possano lenire tale dolore”, ha scritto Giusy Panepinto. “Un dolore ed un vuoto incolmabile per una dolce e straordinaria mamma, moglie, donna ed amica. Cara Elena continua a custodirci con il tuo dolce sorriso. Un forte abbraccio a Greta e Tonino!”, ha scritto Carmelo Vitello.

Scrive Ines “Mia cara amica Elena te ne sei andata lasciando nel mio cuore un immenso dolore, una tristezza infinita , mi sento impotente di fronte a tanto dolore ! Ciao bella , elegante , sincera, altruista, sempre affettuosa , rispettosa dell amicizia che il Signore ti abbia in gloria dolce amica”.