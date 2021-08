La donna aveva 76 anni

Una donna di 76 anni (V. S.) è morta annegata, stamane, a Pantelleria, in località Bue Marino. L’anziana, originaria dell’isola, ma non residente a Pantelleria, stava facendo il bagno in mare, accompagnata dal figlio.

Verso le 11, però, è stata trovata priva di sensi in acqua. Scattato l’allarme, i soccorsi sono stati tempestivi, ma la donna era ormai deceduta e inutile è stato ogni tentativo di rianimazione. Le forze dell’ordine hanno fatto sgomberare i bagnanti fino alle 13.

È la terza vittima, in due giorni, in luoghi di vacanze in provincia di Trapani. Ieri un uomo ha avuto un malore ed è morto in spiaggia a Campobello di Mazara e un altro anziano, invece, è morto a Lido Valderice.

L’annegamento a Campobello

L’uomo stava facendo il bagno nella zona di Torretta Granitola a Selinunte. Aveva 74 anni ed è stato soccorso dai bagnanti. Sono intervenuti i sanitari del 118 ma non c’è stato nulla fare.

Tragedia simile ad Altavilla Milicia

Ancora una vittima al mare nel Palermitano. Un uomo è morto in spiaggia ad Altavilla Milicia: il bagnante di 71 anni si trovava nella spiaggia libera non distante dal lido della Capannina. Sono stati i gestori del lido a chiamare il 118.

Una volta arrivati i sanitari hanno cercato di rianimarlo con il massaggio cardiaco ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato riconsegnato alla famiglia. Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto coordinate dalla Procura di Termini Imerese. In spiaggia sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Bagheria.

Uomo annegato a Isola delle Femmine

Si tratta della terza vittima in una località balneare nel giro di poche ore. Un 62enne di Palermo è annegato a Isola delle Femmine. Nonostante il mare fosse agitato, l’uomo aveva deciso di fare un bagno ma quasi subito si è trovato in difficoltà tra le onde.

Gli addetti al salvataggio sono intervenuti e lo hanno riportato a riva ma a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo.