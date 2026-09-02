Il Trapani Calcio lascia Palermo. Le gare interne della squadra granata in Serie D si giocheranno al campo Mokarta di Erice.
Il trasferimento però non è immediato. Per la prima partita di campionato, in programma il 6 settembre contro la Vibonese, l’impianto non sarà utilizzabile a causa di alcuni problemi burocratici.
L’ordinanza del prefetto
La decisione della società arriva dopo un provvedimento delle autorità.
Il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti e la disputa a porte chiuse di tutte le gare interne del Trapani al velodromo Paolo Borsellino di Palermo.
Il provvedimento è stato adottato ieri, al termine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Fra le ragioni indicate c’è anche la rivalità fra le tifoserie palermitana e trapanese.
La scelta del Mokarta
Da qui la mossa della società, che ha deciso di riportare la squadra nel proprio territorio.
Il campo Mokarta si trova a Erice, comune confinante con Trapani. Il presidente Valerio Antonini ha spiegato di avere già ottenuto l’autorizzazione a utilizzare l’impianto per le gare interne.
“Ho deciso di fare un passo sul Mokarta e di investire su questo campo per fare in modo che possa diventare una struttura capace di ospitare le partite della Serie D”.
Sulla motivazione della scelta il presidente ha indicato due fronti: “Ho pensato di dare un bel servizio alla città, in un momento in cui c’è un problema di ordine pubblico, ma anche per dare una risposta ai tanti tifosi scontenti che il Trapani Calcio non giochi nella propria città”.
Quando avverrà il trasferimento
Sui tempi Antonini ha indicato due possibili appuntamenti: “Posso garantire che da Trapani-Igea Virtus o al massimo da Trapani-Reggina, la squadra granata tornerà a casa”.
Non è quindi fissata una data certa, ma una forbice fra due partite del calendario.
Fonte della Foto: Trapani Granata.
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