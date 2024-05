Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno per l’incontro Trapani-Cavese valevole per lo Scudetto Serie D in programma per domenica 19 maggio. Nello stesso giorno si terrà l’incontro tra il Siracusa Calcio e La Fenice Amaranto Reggio Calabria. Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore, a seguito delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive in ragione della rivalità tra le tifoserie della Cavese e della LFA Reggio Calabria e la contestuale movimentazione delle stesse alla volta delle rispettive sedi di gara, a tutela dell’ordine pubblico e per la sicurezza degli utenti delle tratte stradali interessate dal transito.

Trapani-Cavese per la Poule Scudetto

Trapani-Cavese è la sfida che decide il terzo girone della Poule Scudetto di Serie D. Per l’assegnazione del titolo italiano di categoria, al termine della stagione regolare, le nove squadre prime classificate vengono suddivise in tre triangolari e si incontrano in gare di sola andata. Nel secondo turno riposa chi ha vinto il primo incontro o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la prima sfida in trasferta. Le vincenti dei triangolari e la miglior seconda accedono alle semifinali, che vengono definite per sorteggio e che si disputano quest’anno con gare di andata e ritorno. La finale è invece confermata in gara unica in campo neutro e senza tempi supplementari: in caso di parità si va direttamente ai rigori.

La stagione record del Trapani

Il Trapani ha ottenuto un successo per 3-0 in casa dell’Altamura ed è quasi certo del passaggio del turno: basterà un pari interno contro la Cavese che tra le mura amiche ha battuto 1-0 i pugliesi. La squadra di Alfio Torrisi ha dominato il proprio girone di campionato: 94 punti, frutto di 30 vittorie e 4 pareggi, 95 gol fatti e appena 15 subiti. Una cavalcata trionfale per il ritorno tra i professionisti.