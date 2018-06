Bloccati dai carabinieri della compagnia di Marsala

I carabinieri della compagnia di Marsala, hanno arrestato Lorenzo Lupo, 30 anni, mazarese, Accursio Amato, 28 anni di Petrosino e Angelo Barraco, 26 anni marsalese, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 45 chilogrammi di stupefacente del tipo marijuana.

Nei pressi di Chianu Parrini, nel comune di Petrosino, i militari hanno sentito un forte odore acre –riconducibile a quello della marijuana in essicazione che proveniva da una abitazione del piccolo agglomerato urbano.

Sotto la direzione del Luogotenente Nazareno Summa, hanno fatto irruzione e hanno trovato 45 chili di marijuana

Il laboratorio, completo di materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza, era stato appositamente selezionato dai tre malviventi che, non più di una settimana fa, hanno preso in affitto l’abitazione in questione, da un anziano signore della zona, ignaro dell’utilizzo illecito che la propria casa avrebbe avuto di li a poco.

Il giudice Lha convalidato l’arresto e disposto per Barraco e l’Amato, la detenzione domiciliare presso le rispettive abitazioni, mentre per Lupo, l’obbligo di dimora nel comune di Mazara del Vallo, ove lo stesso risiede.

Il tempestivo intervento dei carabinieri della compagnia di Marsala, a pochi giorni dall’arresto di Francesca Montagna per la detenzione di 57 dosi di eroina, ha permesso di scongiurare il fiorire di una nuova piazza di spaccio sul territorio ed evitare l’iperbolico arricchimento di chi gestisce tali traffici.