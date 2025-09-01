Si tuffa da una scogliera ma rimane ferita. E’ successo ieri, 31 agosto, a Castellammare del Golfo, alla cala Fossa dello Stinco: una giovanissima dopo essersi tuffata ha riportato un trauma alla colonna vertebrale. A chiedere l’intervento dei soccorsi sono stati gli amici e sul posto sono arrivate le squadre di soccorso Alpino Speleologico Siciliano, competente per gli interventi di soccorso sanitario in ambiente impervio e i vigili del fuoco che hanno provveduto a stabilizzare la giovane.

Il soccorso

Per raggiungere la ragazza è stato necessario l’intervento dell’Aeronautica militare a causa della zona impervia. Un elicottero del 15° Stormo, partito dalla base di Trapani-Birgi ha raggiunto la scogliera e ha effettuato il recupero con l’assistenza dei tecnici del soccorso Alpino. La giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo.

Soccorso alpino intervento allo Zingaro per una donna ferita

Pochi mesi fa un altro intervento è avvenuto nella zona del trapanese, all’interno della riserva naturale dello Zingaro. Gli operatori sono intervenuti a Cala Beretta per recuperare una turista 53enne di Verona che si è procurata un serio trauma a un arto inferiore dopo essere scivolata lungo il sentiero.

I tecnici del Soccorso Alpino sono partiti con l’elisoccorso e si sono imbarcati al campo sportivo di Castellammare del Golfo su un elicottero del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, decollato dall’aeroporto di Trapani-Birgi.

Il velivolo ha calato i soccorritori sul posto con il verricello. La donna è stata immobilizzata e imbracata, quindi è stata riportata al campo sportivo, dove ad attenderla c’era un’ambulanza del 118. Alle operazioni hanno collaborato anche il personale del Corpo Forestale del nucleo di vigilanza Zingaro e quello dell’area protetta.