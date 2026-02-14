Un uomo è stato ferito a coltellate nella tarda serata di ieri ad Alcamo, in viale Europa, a ridosso dell’incrocio con via Aldo Moro. L’aggressione, avvenuta poco prima della mezzanotte, ha avuto come protagonisti due residenti della città, rispettivamente di 60 e 50 anni.

Tra i due sarebbe nata una discussione che in breve tempo è sfociata in una rissa. La situazione è precipitata quando il più anziano avrebbe estratto un’arma da taglio, colpendo l’altro con diversi fendenti, all’addome. L’uomo è stato soccorso.

Sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, che hanno fermato il presunto aggressore e lo hanno accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso. Per lui è arrivato l’arresto ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio.

Il cinquantenne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “San Vito e Santo Spirito” di Alcamo, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. La prognosi è riservata.