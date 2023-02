Vittima un 66enne del Trapanese

La nuova truffa viaggia sul telefono ed è quella del finto impiegato postale. Vittima un anziano del Trapanese che ha abboccato, ignaro del raggiro. Alla fine però ha capito, ma solo dopo aver sborsato ben 2 mila euro. Ha raccontato tutto ai carabinieri che sono riusciti a rintracciare il truffatore ed a denunciarlo.

I soldi nella postepay

I carabinieri di Valderice hanno denunciato un napoletano di 22 anni per il reato di truffa. Il provvedimento è arrivato in seguito agli accertamenti scaturiti dalla denuncia presentata da un 66enne valdericino. L’uomo aveva dichiarato di essere stato truffato e di aver accreditato dei soldi su una postepay. I militari dell’Arma sono risaliti al presunto responsabile.

Il contatto telefonico

La vittima sarebbe stata contattata telefonicamente dal 22enne il quale per portare a compimento la sua truffa si è finto un impiegato postale. Con una serie di raggiri avrebbe indotto il 66enne ad effettuare tre distinti bonifici per un importo di quasi 2 mila euro su una carta postepay, risultata intestata al giovane. Il ragazzo avrebbe dapprima inviato un sms parlando a nome di Poste Italiane. Qui avrebbe “invitato” la vittima a richiamare in quanto il conto corrente risultava ad elevato rischio frode.

La vittima abbocca

Una volta ricontattato, il 22enne avrebbe indotto il valdericino a versare la somma in diverse trance per “allineare il conto in modo da scongiurare ogni rischio”. Il comando provinciale di Trapani fa un appello a tutti coloro che vengono avvicinati da soggetti che si qualificano come tecnici o appartenenti a società varie. “Quando chiedono di entrare in casa o a mezzo telefono fanno richiesta di bonifici o ricariche – si legge in una nota – si deve fare molta attenzione. Si deve verificare bene prima la posizione del richiedente, rivolgendosi per qualsiasi dubbio alle forze dell’ordine”.

La truffa della carta smarrita

Nel settembre scorso sempre nel Trapanese venne scoperta l’ennesima truffa on line in Sicilia. I carabinieri hanno denunciato in quel caso una giovane. Vittima, suo malgrado, un residente della provincia di Trapani che aveva acquistato un fuoristrada per 3 mila euro e aveva denunciato la fasulla venditrice. La truffatrice aveva anche tentato di far credere che la carta prepagata in cui era confluito il denaro l’avesse persa. I carabinieri però hanno scoperto tutto.