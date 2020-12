da domani voli scontati da e per trapani

Nel mese di giugno del 2019, insieme a circa 100 amministratori locali siciliani, Gianfranco Gentile, presidente del consiglio comunale di Pettineo e portavoce Cars, ha scritto una nota indirizzata al Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci e all’Assessore Regionale ai Trasporti, Marco Falcone, evidenziando l’eccessivo costo dei biglietti aerei.

Nella lettera veniva denunciata la situazione penalizzante per i viaggiatori siciliani che frequentemente si spostano dalla Sicilia in altre zone dell’Italia e contestualmente si chiedeva un intervento in tal senso interessando tutti gli organi preposti.

Dice Gentile: “La continuità territoriale rappresenta l’iniziativa legislativa che ha l’obbiettivo di garantire i servizi di trasporto ai cittadini che risiedono in regioni disagiate della Nazione. Tutto ciò si traduce in un sistema di aiuti o strutture fornite dallo Stato ai cittadini o alle entità regionali interessate”.

“Apprendiamo con soddisfazione – dichiara Gentile – che finalmente da domani Venerdì 4 Dicembre si darà avvio ai voli su continuità territoriale dall’aereoporto di Trapani Birgi per Ancona, Perugia, Trieste e viceversa. Inoltre per il periodo emergenziale del Covid sarà applicata la stessa tariffa anche per i non residenti. La continuità territoriale è certamente un progetto di rilevante importanza che vede uniti, il governo nazionale, regionale e le compagnie aeree”.

L’annuncio dei voli in continuità territoriale dall’aeroporto di Trapani Birgi è stato dato il 30 novembre.

Nell’occasione, Salvatore Ombra, presidente di Airgest ha sottolineato: “In attesa del vaccino e dell’auspicato ritorno alla normalità, gli operatori del trasporto aereo non si arrendono e ci stiamo spendendo affinché, seppur con le dovute limitazioni, tutti i progetti portati avanti in tempi migliori vadano avanti e non si perdano. La continuità territoriale è uno di essi, e vede virtuosamente uniti, il governo nazionale, regionale e le compagnie aeree, tra cui Tayaranjet che ringraziamo, insieme all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, perché il diritto a volare dei trapanesi sia più forte del Covid-19”.