Come si è svolto il recupero

Una giovane donna di 28 anni, rimasta infortunata durante un’escursione nella Riserva naturale dello Zingaro, in provincia di Trapani, è stata salvata con l’elicottero dell’Aeronautica Militare. L’intervento si è reso necessario perché la zona impervia in cui si trovava e le sue condizioni cliniche rendevano impossibile il recupero via terra. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 1° ottobre.

Perché è servito l’elicottero

A raggiungere per prima l’escursionista è stato un team del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, attivato dalla Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani. Constatata l’impossibilità di evacuare la donna via terra, i soccorritori hanno chiesto il supporto dell’Aeronautica.

Attraverso il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, è stato disposto l’intervento dell’elicottero in prontezza dell’82° Centro Search and Rescue di Trapani-Birgi, un HH-139B.

Come si è svolto il recupero

L’elicottero ha fatto tappa al campo sportivo di Castellammare del Golfo per imbarcare un tecnico del Soccorso Alpino, poi si è diretto verso l’area dell’intervento. Arrivato sul posto, l’equipaggio ha calato con il verricello l’aerosoccorritore e il tecnico, procedendo al recupero della donna.

L’escursionista è stata quindi trasportata allo stesso campo di Castellammare del Golfo, dove l’attendeva un’ambulanza per il trasferimento all’ospedale più vicino. Concluso il soccorso, l’equipaggio è rientrato alla base di Trapani, riprendendo il servizio di prontezza.

Il reparto che ha effettuato il soccorso

L’82° Centro Search and Rescue fa parte del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare e garantisce la ricerca e il soccorso 24 ore su 24, tutto l’anno. Oltre al soccorso degli equipaggi di volo, il reparto interviene in attività di pubblica utilità come la ricerca di dispersi in mare o in montagna e il trasporto sanitario d’urgenza. Dal 2018 ha acquisito anche la capacità antincendio boschivo.