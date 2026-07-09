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Campo largo, Ruffini “Non basta una foto, serve una visione del Paese”
di
Redazione Video
|
09/07/2026
Campo largo, Ruffini “Non basta una foto, serve una visione del Paese”
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