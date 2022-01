"Musumeci ottimo presidente, merita la riconferma"

A Casa Minutella il deputato di Diventerà Bellissima, Alessandro Aricò difende l’operato del Governo Musumeci. Secondo Aricò, “Musumeci è stato un ottimo presidente per la Sicilia e merita la riconferma”. “Avremmo potuto fare di più -ammette Aricò – ma di sicuro va riconosciuto al governo regionale di avere gestito al meglio la crisi causata dalla pandemia”. Per il deputato della maggioranza, però, “è giunto il momento di abolire il voto segreto”, vero ostacolo all’attività del parlamento regionale. Aricò ha stabilito un record positivo. Zero assenze dalle sedute parlamentari nel 2021.

Nella puntata del 4 gennaio, a Casa Minutella è stato tracciato un bilancio della XVII legislatura regionale. Nel 2022 sono previste le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana e per l’elezione del Presidente della Regione.