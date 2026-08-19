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Cina: lanciato Zhuque-3 e completato primo recupero su terraferma del razzo
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Redazione Video
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19/08/2026
Cina: lanciato Zhuque-3 e completato primo recupero su terraferma del razzo
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