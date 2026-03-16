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Il Kazakistan sceglie il futuro nel referendum per la nuova Costituzione
di
Redazione Video
|
16/03/2026
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