La borgata ancora una volta sott'acqua

Il maltempo mette Mondello di nuovo ko. Fine settimana infernale per gli abitanti di Mondello. Ancora una volta la borgata marinara della città di Palermo è andata ko per l’ondata di maltempo. Strade allagate e caos. Ecco le immagine dell’ennesimo disastro con i tombini letteralmente saltati per la pressione delle acque.