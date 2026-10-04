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Mattarella ad Assisi “Guerre insensate, San Francesco possa indicare via pace”
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Redazione Video
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04/10/2026
Mattarella ad Assisi “Guerre insensate, San Francesco possa indicare via pace”
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