Tutti utilizziamo tango i nostri giga in questo periodo di quarantena. Ma i Giga finiscono e le soluzioni sono poche.

In questo video, Gianni Messina, docente dell’Istituto Volta di Palermo, si è spinto a comporre il testo di una versione inedita di Monkey Dance. Una parodia “domenicale” tutta dedicata ai suoi allievi che ogni giorno sono in contatto con la scuola attraverso la piattaforma per la formazione a distanza. Ma per il resto della giornata i Giga del telefonino finiscono…

Complimenti al professore. E buona visione a Voi!