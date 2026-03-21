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Pecoraro Scanio “L’arte italiana del presepe merita riconoscimento dell’Unesco”
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Redazione Video
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21/03/2026
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